Бабаев Сабир Абдулаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Сабир Абдулаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабаев Абдулаят

Мать: Бабаева Бибибят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наваля

Мать ребёнка: Бабаева Мая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Абдулаят Сабирович

Мать ребёнка: Бабаева Мая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев ХаджМурад Сабирович

Мать ребёнка: Бабаева Мая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Мая

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