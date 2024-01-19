Бабаев Сабир Абдулаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабаев Абдулаят
Мать: Бабаева Бибибят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наваля
Мать ребёнка: Бабаева Мая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Абдулаят Сабирович
Мать ребёнка: Бабаева Мая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев ХаджМурад Сабирович
Мать ребёнка: Бабаева Мая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева Мая