Егорова Пелагея Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николаев-Дмитриев-Покофьев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Феофан Ильич
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович
Дочь: Николаева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева (Иванова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович
Сын: Николаев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Трофим Ильич
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович