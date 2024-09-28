Егорова Пелагея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Пелагея Митрофановна

Место рождения

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1873 г.р.
1875 г.р.
1877 г.р.
1889 г.р.
1893 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
05.11.1872 ст.

Муж: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1873 ст.

Сын: Николаев-Дмитриев-Покофьев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Феофан Ильич

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1875 ст.

Дочь: Николаева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева (Иванова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.

Сын: Николаев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Трофим Ильич

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1893 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Николаев) Илья Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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