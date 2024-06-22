(Шемонаева) Евдокия Фёдоровна 01.03.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шемонаева) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864

Отец: Шемонаев Фёдор Карпович

Мать: Шемонаева (Бобрикова) Татьяна Петровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.03.1864
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Павел Титов, пономарь Василий Златомрешев. Крёстный - житель села Медведское, крестьянин Спиридон Константинович Бел... Показать все
Смерть
Неизвестно

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