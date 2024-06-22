(Шемонаева) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864
Крещение
15.03.1864
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Павел Титов, пономарь Василий Златомрешев. Крёстный - житель села Медведское, крестьянин Спиридон Константинович Бел... Показать все
Смерть
Неизвестно