Седовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1879
Дочь: Бычкова Федосья Иванова
Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Седовъ Александръ
Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1883
Сын: Седовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Седовъ Викторъ
Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Агафья Иванова