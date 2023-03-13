Седовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: Бычкова Федосья Иванова

Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Седовъ Александръ

Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
14.09.1883

Сын: Седовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Седовъ Викторъ

Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Седова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Агафья Иванова

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