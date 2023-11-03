Мартинович Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Журавская Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартинович Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартинович Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартинович Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартинович Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартинович Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартинович Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна
Смерть
Неизвестно