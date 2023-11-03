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Мартинович Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Журавская Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартинович Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинович Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинович Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинович Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинович Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартинович Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мартинович Мальвина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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