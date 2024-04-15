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Карпенко Филипп Наумович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1869 ст.

Отец: Карпенко Наум Мартинович

Мать: Карпенко Александра Климовна (Климентьевна)

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJC?i=170&cc=3511744
Крещение
03.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Карпенко Акелина Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.

Сын: Карпенко Исидор Филиппович

Мать ребёнка: Карпенко Акелина Лукьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.03.1919 ст.

Сын: Карпенко Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Карпенко Акелина Лукьяновна

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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