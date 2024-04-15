Карпенко Филипп Наумович
Место рождения
Дата рождения02.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJC?i=170&cc=3511744
Крещение
03.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.
Сын: Карпенко Исидор Филиппович
Мать ребёнка: Карпенко Акелина Лукьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.03.1919 ст.
Сын: Карпенко Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Карпенко Акелина Лукьяновна
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно