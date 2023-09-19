Зломанова(2 жена) (Колычева) Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова(2 жена) (Колычева) Прасковья Семенова

Место рождения

д. Колычева

Дата рождения

1806

Дата смерти

08.12.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Колычева
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Антипова

Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
18.11.1829

Дочь: Екатерина Антипова

Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов

Рождение ребёнка
12.03.1831

Сын: Зломанов Алексей Антипов

Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
03.04.1833

Дочь: Матрёна Антипова

Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зломанов Антип Созонтов

Смерть
08.12.1841
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