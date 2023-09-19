Зломанова(2 жена) (Колычева) Прасковья Семенова
Место рожденияд. Колычева
Дата рождения1806
Дата смерти08.12.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Колычева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Антипова
Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов
д. Тапинская
Рождение ребёнка
18.11.1829
Дочь: Екатерина Антипова
Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов
Рождение ребёнка
12.03.1831
Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов
д. Тапинская
Рождение ребёнка
03.04.1833
Дочь: Матрёна Антипова
Отец ребёнка: Зломанов Антип Созонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1841