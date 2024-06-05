Раков Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти?.08.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пожалова (Ракова) Агафья Константиновна
Мать ребёнка: Ракова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Раков Терентий Константинович
Мать ребёнка: Ракова Елена Васильевна
Смерть
?.08.1918