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Раков Константин Степанович

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1863

Дата смерти

?.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Раков Степан Алексеевич

Мать: Ракова (Воробьёва) Татьяна Павловна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пожалова (Ракова) Агафья Константиновна

Мать ребёнка: Ракова Елена Васильевна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Раков Терентий Константинович

Мать ребёнка: Ракова Елена Васильевна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1918

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