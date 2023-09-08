Цурикова (Клэр) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цурикова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Цуриков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуриков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Цуриков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуриков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Цуриков Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно