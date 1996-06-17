Вшивцев Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Константин Юрьевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.06.1973

Дата смерти

17.06.1996

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
17.06.1996
Киров, город Киров, Кировская область
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