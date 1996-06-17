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Вшивцев Константин Юрьевич
Вшивцев Константин Юрьевич
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
22.06.1973
Дата смерти
17.06.1996
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Киров
, город Киров, Кировская область
Смерть
17.06.1996
Киров
, город Киров, Кировская область
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