Шинкарева (Лободенко) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Лободенко Иван Ильич
Мать: Лободенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цепкова Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирошников Тимофей
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мирошникова Мария
Отец ребёнка: Мирошников Тимофей
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бабанина (Шинкарева) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Татарченко (Шинкарева) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич
Смерть
Неизвестно