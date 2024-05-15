Шинкарева (Лободенко) Марфа Ивановна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шинкарева (Лободенко) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лободенко Иван Ильич

Мать: Лободенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цепкова Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошников Тимофей

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мирошникова Мария

Отец ребёнка: Мирошников Тимофей

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шинкарев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бабанина (Шинкарева) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Татарченко (Шинкарева) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Шинкарев Андрей Дорофеевич

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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