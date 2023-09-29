Андреев (Шатохин) Сергей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев (Шатохин) Сергей Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

KS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: Шатохин Вадим Анатолиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Андреев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаран Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гаран Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаран Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Гаран Юлия

Развод
Неизвестно

Жена: Андреева Наталья

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