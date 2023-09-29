Андреев (Шатохин) Сергей Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец: Шатохин Вадим Анатолиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.?
Мать ребёнка: Андреева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаран Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Гаран Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаран Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Гаран Юлия
Развод
Неизвестно
Жена: Андреева Наталья