Горбунова (Горбунова) Акулина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Горбунова) Акулина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Полонянкин Герасим Поликарпович

Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Полонянкин Тихон Поликарпович

Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Полонянкин Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Поликарп Миронович

Смерть
Неизвестно
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