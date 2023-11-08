Горбунова (Горбунова) Акулина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Полонянкин Герасим Поликарпович
Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Полонянкин Тихон Поликарпович
Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Полонянкин Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Полонянкин Поликарп Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно