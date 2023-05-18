(Гудзь) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудзь Василий Николаевич
Мать: Гудзь Мария Григорьевна
Бракосочетание
09.06.1925
дом 37/89
Рождение ребёнка
16.12.1927
Дочь: Стефания Теодоровна
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
дом 89
Рождение ребёнка
12.11.1929
Сын: Рондяк Григорий Теодорович
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
дом 89
Рождение ребёнка
?.01.1932
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
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Смерть
Неизвестно