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(Гудзь) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудзь Василий Николаевич

Мать: Гудзь Мария Григорьевна

Бракосочетание
09.06.1925

Муж: Рондяк Теодор Николаевич

дом 37/89
Рождение ребёнка
16.12.1927

Дочь: Стефания Теодоровна

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 89
Рождение ребёнка
12.11.1929

Сын: Рондяк Григорий Теодорович

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 89
Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Рондяк Богдан Теодорович

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
20.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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