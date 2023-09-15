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Куранов Григорий Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.12.1899 ст.

Дата смерти

20.12.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899 ст.

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Зиновия Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Павел Антонович Никитин и казачка девица Пелагия Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 71 номер 181
Смерть
20.12.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления легких в возрасте 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 74 номер 176
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