Куранов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.12.1899 ст.
Дата смерти20.12.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.12.1899 ст.
Отец: Куранов Иван Петрович
Восприемники: мещанин Павел Антонович Никитин и казачка девица Пелагия Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 71 номер 181
Смерть
20.12.1914 ст.
Умер от воспаления легких в возрасте 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 74 номер 176