Кондрашова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кондрашова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кондрашова Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Антон Лукич

Смерть
До 1834
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