Кондрашова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кондрашова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Лукич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кондрашова Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834