Новикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Новиков Пимен Иерофеев сын
Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Новикова Соломония Иерофеева дочь
Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын
Рождение ребёнка
1826
Сын: Новиков Павел Иерофеев сын
Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын
Рождение ребёнка
1828
Сын: Новиков Данило Иерофеев сын
Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно