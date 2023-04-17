Новикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Новиков Пимен Иерофеев сын

Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Новикова Соломония Иерофеева дочь

Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын

Рождение ребёнка
1826

Сын: Новиков Павел Иерофеев сын

Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын

Рождение ребёнка
1828

Сын: Новиков Данило Иерофеев сын

Отец ребёнка: Новиков Ярофей Сергеев сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Ярофей Сергеев сын

Смерть
Неизвестно
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