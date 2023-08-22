Нехорошев Кириан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Кириан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Нехорошев Иоанн Кирианович

Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1895
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Дочь: Евдокия Кириановна

Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Нехорошев Павел Кирианович

Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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