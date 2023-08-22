Нехорошев Кириан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1895
Сын: Нехорошев Иоанн Кирианович
Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна
Место жительства
1895
Рождение ребёнка
06.02.1898
Дочь: Евдокия Кириановна
Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Нехорошев Павел Кирианович
Мать ребёнка: Нехорошева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно