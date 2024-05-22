Аполлон Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Степан Никифорович
Мать: Анна Григорьевна
По РС 1834 г. Марта д. Осипиха помещица Параскева Александрова дочь Воейкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Аполлонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Васса Аполлоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно