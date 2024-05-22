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Аполлон Степанович

Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Степан Никифорович

Мать: Анна Григорьевна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
По РС 1834 г. Марта д. Осипиха помещица Параскева Александрова дочь Воейкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Аполлонов

Мать ребёнка: не указана

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Васса Аполлоновна

Мать ребёнка: не указана

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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