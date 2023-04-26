Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Павловна

Место рождения

дер. Болдасьево ?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Павел

Мать: не указана

дер. Болдасьево ?
Рождение ребёнка
31.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразлин Сергей Евфимович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразлин Сергей Евфимович

Смерть
Неизвестно
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