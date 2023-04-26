Анисья Павловна
Место рождениядер. Болдасьево ?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корчагин Павел
Мать: не указана
дер. Болдасьево ?
Рождение ребёнка
31.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразлин Сергей Евфимович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно