ЖУКОВСКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Жуковский СЕМЕН ПАВЛОВ
Мать: ПЕЛАГЕЯ РОМАНОВА
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: ЕФРОСИНЬЯ ЕВСИГНЕЕВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ЕФРОСИНЬЯ ЕВСИГНЕЕВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно