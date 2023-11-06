ЖУКОВСКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖУКОВСКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Жуковский СЕМЕН ПАВЛОВ

Мать: ПЕЛАГЕЯ РОМАНОВА

Рождение ребёнка
1915

Сын: Жуковский ПАВЕЛ ИВАНОВ

Мать ребёнка: ЕФРОСИНЬЯ ЕВСИГНЕЕВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЕФРОСИНЬЯ ЕВСИГНЕЕВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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