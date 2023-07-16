Дормидонтова (Киреева) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДормидонтова (Киреева) Надежда Викторовна

Дормидонтова (Киреева) Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964

Отец: Киреев Виктор Петрович

Мать: Киреева (Антошина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Гимоян (Дормидонтова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дормидонтов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1988

Дочь: Дормидонтова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1990

Сын: Дормидонтов Артём Владимирович

Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.