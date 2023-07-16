Дормидонтова (Киреева) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Гимоян (Дормидонтова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1988
Дочь: Дормидонтова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1990
Сын: Дормидонтов Артём Владимирович
Отец ребёнка: Дормидонтов Владимир Николаевич