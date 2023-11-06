Плут Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлут Анастасия Павловна

Плут Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Плут Улиания Антоновна

Отец ребёнка: Плут Антон Данилович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Плут Димитрий Антонович

Отец ребёнка: Плут Антон Данилович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плут Антон Данилович

Смерть
11.11.1914
Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close