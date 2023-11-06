Плут Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти11.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Плут Улиания Антоновна
Отец ребёнка: Плут Антон Данилович
Рождение ребёнка
24.09.1914
Отец ребёнка: Плут Антон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плут Антон Данилович
Смерть
11.11.1914