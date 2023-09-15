Катеренюк Ефрем Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катеренюк Ефрем Тимофеевич

Место рождения

Тульчин, Вінницька область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Катеренюк Тимофей

Мать: Катеренюк Устинья

Тульчин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Полина Ефремовна

Мать ребёнка: Катеренюк Матрена

Рождение ребёнка
1921

Сын: Катеренюк Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Катеренюк Матрена

Рождение ребёнка
1923

Сын: Катеренюк Иван Ефремович

Мать ребёнка: Катеренюк Матрена

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
работал рабочим неуставной артели
Образование
Неизвестно
низшее
Смерть
1939
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