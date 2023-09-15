Катеренюк Ефрем Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1939
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Катеренюк Тимофей
Мать: Катеренюк Устинья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Полина Ефремовна
Мать ребёнка: Катеренюк Матрена
Рождение ребёнка
1921
Сын: Катеренюк Михаил Ефремович
Мать ребёнка: Катеренюк Матрена
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Катеренюк Матрена
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
работал рабочим неуставной артели
Образование
Неизвестно
низшее
Смерть
1939