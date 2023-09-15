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Шулепов Василий Меркуриев

Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Шулепов Меркурей Зиновьев

Мать: Шулепова Марфа Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евфимия Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Авраамова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Феврония Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Авраамова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ксения Авраамова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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