Шулепов Василий Меркуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евфимия Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Феврония Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816