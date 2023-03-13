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Помыкаловъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Помыкаловъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хозова Оксинья

Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Помыкаловъ Федотъ

Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Помыкаловъ Гордей

Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Помыкаловъ Архипъ

Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыкалова Алена Федорова

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