Помыкаловъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Помыкаловъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хозова Оксинья
Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Помыкаловъ Федотъ
Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Помыкаловъ Гордей
Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Помыкаловъ Архипъ
Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Помыкалова Алена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно