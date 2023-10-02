Карева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Феодоровна

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Василиса Феодоровна

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Феодоровна

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марнья Феодоровна

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степанида Феодоровна

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Карев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Карев Федор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Федор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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