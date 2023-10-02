Карева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Феодоровна
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Василиса Феодоровна
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Феодоровна
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марнья Феодоровна
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степанида Феодоровна
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Карев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карев Федор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно