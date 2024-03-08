Понкратова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Понкратов Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович
Бракосочетание
1809
Брак 1: запись о браке №3, метрическая книга за 1809 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Ртищев, Игнат Быковск... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ветрова (Понкратова) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Понкратов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно