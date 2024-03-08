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Понкратова Евдокия Ивановна

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Понкратов Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1809

Муж: Понкратов Андрей Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №3, метрическая книга за 1809 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Ртищев, Игнат Быковск... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ветрова (Понкратова) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Понкратов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Понкратов Андрей Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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