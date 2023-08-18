Калинина (Мышкина) Агафья Матвеева
Место рожденияВерховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Калинин Лев Степанов
Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763