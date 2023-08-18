Калинина (Мышкина) Агафья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Мышкина) Агафья Матвеева

Место рождения

Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Калинин Анкидин Степанов

Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Калинин Лев Степанов

Отец ребёнка: Калинин Степан Карпов

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Степан Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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