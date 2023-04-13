Чубарев Никфор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарев Никфор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Чубарев Ксенофонт Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Чубарев Пантелеймон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1847

Сын: Чубарев Федор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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