Чубарев Никфор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1838
Сын: Чубарев Ксенофонт Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Чубарев Пантелеймон Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1847
Сын: Чубарев Федор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно