Климовских Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Матрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
07.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фекла Афанасьевна

Отец ребёнка: Климовских Афанасий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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