Климовских Матрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
07.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Афанасьевна
Отец ребёнка: Климовских Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно