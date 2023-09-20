Тенищев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенищев Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тенищев Петр Михайлович

Мать: Тенищева Вера Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенищева Алёна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенищева Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Тенищева Алёна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенищева Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Тенищева Алёна Александровна

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