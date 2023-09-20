Тенищев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тенищев Петр Михайлович
Мать: Тенищева Вера Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тенищева Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Тенищева Алёна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тенищева Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Тенищева Алёна Александровна