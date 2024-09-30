Хуопалайнен (Хамунен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен (Хамунен) Ева Ивановна

Хуопалайнен (Хамунен) Ева Ивановна

Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.08.1909

Муж: Хуопалайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Анна-Мария Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1919

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1921

Дочь: (Хуопалайнен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: (Хуопалайнен) Хильма Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.