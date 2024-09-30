Хуопалайнен (Хамунен) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.1909
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Анна-Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1919
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1921
Дочь: (Хуопалайнен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: (Хуопалайнен) Хильма Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Смерть
Неизвестно