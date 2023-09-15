(Хохлова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900
Отец: Хохлов Петр Афанасьевич
Мать: Хохлова Матрена Ивановна
Крещение
21.09.1900
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Федор Константинович Хохлов и Егора Яковлевича Коровина жена Фекла Филипповна
Смерть
Неизвестно