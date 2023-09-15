(Хохлова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Пелагея Петровна

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900

Отец: Хохлов Петр Афанасьевич

Мать: Хохлова Матрена Ивановна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
21.09.1900
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Федор Константинович Хохлов и Егора Яковлевича Коровина жена Фекла Филипповна
Смерть
Неизвестно
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