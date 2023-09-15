Калинин Михайло Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Михайло Иванов

Калинин Михайло Иванов

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Калинин Иван Яковлев

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Калинин Дорофей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Аника Михайлов

Мать ребёнка: Калинина Марфа Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close