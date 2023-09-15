Калинин Михайло Иванов
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Калинин Иван Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Марфа Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно