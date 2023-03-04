Чернятева (Синцова) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятева (Синцова) Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Синцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Синцов Артём Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Семён Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Иван Фролович

Смерть
После 1764
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