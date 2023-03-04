Чернятева (Синцова) Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Синцов Иван Иванович
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синцов Иван Фролович
Смерть
После 1764