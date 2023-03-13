Мамыкина (Самохина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Самохина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Самохинъ Ефимъ

Мать: Самохина Анна

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