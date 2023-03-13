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Мамыкина (Самохина) Елена
Мамыкина (Самохина) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Пол
Женский
Отец
Самохинъ Ефимъ
1844 г.р.
Мать
Самохина (Самохина) Анна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Самохинъ Ефимъ
Мать:
Самохина Анна
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