Хромых (Меркулова) Александра Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромых (Меркулова) Александра Борисова

Хромых (Меркулова) Александра Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Борис Сильверстов

Мать: Меркулова Мария Кириллова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Никонорова

Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Хромых Михаил Никоноров

Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1910

Сын: Хромых Петр Никоноров

Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромых Никонор Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close