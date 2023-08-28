Хромых (Меркулова) Александра Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Никонорова
Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров
Рождение ребёнка
01.11.1906
Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров
Рождение ребёнка
15.01.1910
Отец ребёнка: Хромых Никонор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно