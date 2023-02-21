Сахипъямал Суюндюкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахипъямал Суюндюкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1805

Муж: Шамбас Габидуллин

Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Девлютгарей Шамбасов

Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ямала

Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Сарвиямала

Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мухаметгарей Шамбасов

Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бадрикамал Шамбасова

Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1858
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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