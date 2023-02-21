Сахипъямал Суюндюкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1805
Муж: Шамбас Габидуллин
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Девлютгарей Шамбасов
Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ямала
Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Сарвиямала
Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бадрикамал Шамбасова
Отец ребёнка: Шамбас Габидуллин
Смерть
После 1858