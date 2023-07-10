Гречаник Агриппина Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти12.06.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Иващенко Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гречаник Евсигний Ефимович
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.
Дочь: Фенёк Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1869 ст.
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.
Дочь: Бусел Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1877 ст.