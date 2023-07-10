Гречаник Агриппина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречаник Агриппина Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

12.06.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Иващенко Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гречаник Иван Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гречаник Евсигний Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.

Дочь: Фенёк Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.04.1869 ст.

Сын: Гречаник Марк Ефимович

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.

Дочь: Бусел Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Гречаник Ефим Андреевич

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гречаник Ефим Андреевич

Смерть
12.06.1877 ст.
Макошино, Чернігівська область
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