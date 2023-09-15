Баева (Мелихова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Мелихов Иван Филиппов
Бракосочетание
21.08.1896
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1897
Сын: Баев Иосиф Васильев
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
26.12.1900
Сын: Баев Федор Васильев
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Баев Иван Васильев
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1905
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Рождение ребёнка
05.05.1916
Отец ребёнка: Баев Василий Васильев
Смерть
Неизвестно