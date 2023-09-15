Баева (Мелихова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Мелихова) Параскева Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Мелихов Иван Филиппов

Мать: Мелихова Евфимия Прокопиева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.08.1896

Муж: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1897

Сын: Баев Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Баев Поликарп Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1900

Сын: Баев Федор Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Баев Иван Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Баев Николай Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1916

Сын: Баев Николай Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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