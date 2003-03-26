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Бороденко Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1924

Дата смерти

26.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924

Отец: Бороденко Фёдор Константинович

Мать: Проскурикова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1950

Дочь: Бороденко Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Иньякова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1955

Сын: Бороденко Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Иньякова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иньякова Тамара Николаевна

Смерть
26.03.2003
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