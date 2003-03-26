Бороденко Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1924
Дата смерти26.03.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924
Рождение ребёнка
21.03.1950
Дочь: Бороденко Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Иньякова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1955
Сын: Бороденко Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Иньякова Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2003