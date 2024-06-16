Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна
Место рожденияг.Норильск, Красноярского края
Дата рождения19.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Норильск, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Сергей Александрович
г. Норильск, Красноярского края
Рождение ребёнка
05.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Сергей Александрович
г. Зеленогорск, Красноярского края