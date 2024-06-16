Волков Сергей Александрович 20.12.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Сергей Александрович

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Место рождения

с.Глубоково, Рыбинского района, Красноярского края

Дата рождения

20.12.1962

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

1964 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962

Отец: Волков Александр Васильевич

Мать: Волкова (Охота) Валентина Адольфовна

с.Глубоково, Рыбинского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
20.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна

г. Норильск, Красноярского края
Рождение ребёнка
05.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна

г. Зеленогорск, Красноярского края

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