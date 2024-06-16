Волков Сергей Александрович
Место рожденияс.Глубоково, Рыбинского района, Красноярского края
Дата рождения20.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962
с.Глубоково, Рыбинского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна
г. Норильск, Красноярского края
Рождение ребёнка
05.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Мацкевич) Оксана Владимировна
г. Зеленогорск, Красноярского края