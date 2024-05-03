Сорохтина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтина Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорохтин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Сорохтина Софья Константиновна

Отец ребёнка: Сорохтин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сорохтин Иоан Константинович

Отец ребёнка: Сорохтин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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