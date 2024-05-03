Сорохтина Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Сорохтина Софья Константиновна
Отец ребёнка: Сорохтин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сорохтин Иоан Константинович
Отец ребёнка: Сорохтин Константин Иванович
Смерть
Неизвестно