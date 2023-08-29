Огурцова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Василий Ларионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Василий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно