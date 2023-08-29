Огурцова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Огурцов Власий Васильев

Отец ребёнка: Огурцов Василий Ларионов

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Огурцов Фома Васильев

Отец ребёнка: Огурцов Василий Ларионов

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Василий Ларионов

Смерть
Неизвестно
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