Кудрявцев Евстигней Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Евстигней Андреевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 06.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.
Около 1825 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1822

Отец: Кудрявцев Андрей Васильевич

Мать: Кудрявцева Елена Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1845

Дочь: Кудрявцова Ульяна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1852

Дочь: Кудрявцева Ефросиния Евстигнеевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1855

Сын: Кудрявцов Семен Евстигнеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.01.1856

Жена: Кудрявцова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1858

Сын: Кудрявцов Леонтий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1860

Сын: Кудрявцов Николай Евстигнеевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Параскева Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Параскева Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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