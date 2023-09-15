Кудрявцев Евстигней Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1822
Рождение ребёнка
13.06.1845
Дочь: Кудрявцова Ульяна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
20.09.1852
Дочь: Кудрявцева Ефросиния Евстигнеевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
01.02.1855
Сын: Кудрявцов Семен Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Павловна
Бракосочетание
06.01.1856
Рождение ребёнка
21.06.1858
Сын: Кудрявцов Леонтий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1860
Сын: Кудрявцов Николай Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Параскева Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно