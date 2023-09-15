Алина (Крестинина) Анисия Павлова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1875
он 1-21 год она 1-21 год #007470343 №400
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.
Сын: Алин Димитрий Константинов
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Рождение ребёнка
24.12.1883 ст.
Дочь: Евгения Константинова
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Рождение ребёнка
1891
Сын: Алин Захарий Константинов
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Рождение ребёнка
14.02.1896
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно