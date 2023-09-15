Алина (Крестинина) Анисия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Крестинина) Анисия Павлова

Место рождения

Красноярка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Алин Константин Ворлаамов

он 1-21 год она 1-21 год #007470343 №400
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Сын: Алин Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.

Сын: Алин Димитрий Константинов

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1883 ст.

Дочь: Евгения Константинова

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Алин Захарий Константинов

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Алин Константин Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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