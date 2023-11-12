Вьюрков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Вьюркова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюркова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно