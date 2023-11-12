Вьюрков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюрков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Вьюрков Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Вьюрков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Вьюрков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Вьюркова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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