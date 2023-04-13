Гальцова (Гальцова) Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гальцов Василий Иванович
Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно